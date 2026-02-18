Noelia Hazim denuncia supuesta versión en reguetón del Himno Nacional dominicano

La comunicadora Noelia Hazim denunció la difusión de una versión del Himno Nacional dominicano en ritmo de reguetón, hecho que ha generado indignación por el irrespeto a uno de los principales símbolos patrios.

Hazim advirtió que el Himno no es un recurso de entretenimiento ni un ritmo para espectáculos, sino un emblema de la historia, la soberanía y la identidad nacional que debe interpretarse con la solemnidad que merece.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades competentes para que investiguen el caso y garanticen el respeto a los símbolos patrios de la República Dominicana.

Fuente: Somos Pueblo