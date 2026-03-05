Nueva predicción de MLB apunta a Dominicana como ganador del Clásico Mundial

El periodista de MLB.com, Michael Clair, publicó un análisis con sus predicciones sobre quién podría ganar el Clásico Mundial de Béisbol 2026, destacando a varias de las principales potencias del torneo y finalmente inclinándose por la Selección de Béisbol de la República Dominicana como campeona.

Según Clair, dos de los equipos que considera favoritos iniciarán su participación en Miami y espera que ambos logren avanzar en el torneo. Entre ellos figuran la República Dominicana y la Selección de Béisbol de Venezuela, selecciones que ya protagonizaron un enfrentamiento importante en la edición de 2023, cuando los venezolanos se impusieron con marcador de 5-1. Ambos conjuntos, señala, cuentan con plantillas repletas de poder ofensivo y probablemente con los mejores cuerpos de pitcheo que han presentado en el evento, lo que incluso podría llevarlos a reencontrarse en una eventual final.

El analista admite que sus pronósticos han cambiado varias veces a medida que analiza el panorama del torneo. En distintos momentos ha considerado campeón a la Selección de Béisbol de Japón, vigente potencia internacional, así como a la Selección de Béisbol de Estados Unidos, que también llega con un roster lleno de estrellas. Incluso ha contemplado escenarios en los que la Selección de Béisbol de México derrote a Japón en semifinales y se quede con el título, o en los que Venezuela avance hasta la final.

Sin embargo, en su predicción más reciente, Clair se inclina por la República Dominicana. El periodista considera que la profundidad ofensiva del conjunto dominicano podría marcar la diferencia en el torneo y proyecta una final frente a Japón, en la que el lanzador dominicano Cristopher Sánchez sería clave para asegurar la victoria y el campeonato.

Aun así, el propio analista reconoce el carácter impredecible del torneo. De forma irónica, señala que hacer predicciones en un evento tan competitivo casi garantiza equivocarse. Llegando incluso a bromear con escenarios extremos como una eliminación temprana de Japón, un pobre desempeño del pitcheo estadounidense o un sorpresivo campeonato de la Selección de Béisbol de Chequia.

