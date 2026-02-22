Nuria insta a investigación científica avale cura del autismo

En su reportaje, Nuria Piera sostuvo que las afirmaciones del Dr. Fadul sobre supuestas curas para el autismo carecen de base científica y validez médica, calificándolas como un engaño a la población.

La periodista enfatizó que el autismo es una condición del neurodesarrollo y no una enfermedad que pueda eliminarse con los métodos que el doctor promociona.

Además, Nuria instó a las autoridades de salud y a las familias afectadas a no dejarse manipular por discursos pseudocientíficos, sugiriendo que tales promesas solo buscan lucrarse con la desesperación de los padres y llamando a que se tomen medidas legales o regulatorias ante estas prácticas.

Fuente externa.