Obispo Amable Durán afirma no es tiempo de andar bebiendo durante Semana Santa 2024

El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Amable Durán Tineo, invitó a la población a vivir esta Semana Santa en reflexión en casas y en compañía de sus familiares y a evitar las bebidas alcohólicas.

“No es tiempo de andar bebiendo. Cuántos se intoxican porque se quieren beber el alcohol y la botella” dijo y alertó sobre las consecuencias de la ingesta descontrolada de bebidas alcohólicas de la que dijo provoca que muchas personas pierdan la consciencia y por ende, la libertad. “Emborracharse es perder la consciencia y el dominio de sí”.

Al hablar en rueda de prensa, acompañado de los religiosos Kennedy Rodríguez, director de Prensa y Comunicaciones de la Arquidiócesis de Santo Domingo y sor Lourdes Martínez, en representación de la Vicaría Episcopal de Catequesis, el obispo Durán Tineo llamó también a la ciudadanía que van a tomar carretera a conducir con cautela.

Destacaron que la Semana Santa es una semana de reflexión, no es para estar en dispersión, sino para ver a Jesús “y todo lo otro son inventos nuestros para no centrarnos en lo fundamental, para no encontrarnos con Jesús”.

Pidió a los que se van a desplazar a las provincias del país a manejar con cautela para evitar accidentes de tránsito.

“No sólo cuidar su vida sino también del que está en frente. Cuidar el país, de tus hijos ya que son muchos los que terminan en los hospitales” manifestó.

La iglesia católica celebra el tiempo de Semana Santa, iniciado el pasado domingo con el Domingo de Ramos recordando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén “y celebra a Cristo como rey de la historia y del mundo”.

Fuente: N Digital