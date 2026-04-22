Ofrecen RD$30,000 de recompensa por loro desaparecido en el Invi, carretera Sánchez
Koki es de color azul, pico rojizo, tamaño mediano y sexo masculino
SANTO DOMINGO. – Dueños de un Loro apodado como “Koki” ofrecen RD$30,000 de recompensa para quien colabore en encontrar el ave reportada como desaparecida en el sector Invi, Carretera Sánchez.
Si usted tiene alguna información sobre el paradero del loro puede contactar al 829-460-0977 o al 829-714-2508.
Fuente: El Nuevo Diario