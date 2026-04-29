Oh! Magazine se une a “La Fábrica Radio” en una transmisión en vivo desde Downtown Center

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Este lunes 27 de abril, Oh! Magazine formó parte de la segunda edición en vivo del programa «La Fábrica Radio», transmitido desde el atrio de Downtown Center, en una jornada que celebró la moda, el entretenimiento y la conexión directa con la audiencia.

Como patrocinador asociado, Oh! tuvo una participación activa en los principales bloques de moda del programa, llevando su visión fresca y actual al escenario en vivo. En representación de la revista, estuvo su editora, Lisbeth Calderón, junto al estilista de moda Radhamés Espíritu, quienes lideraron conversaciones clave sobre las tendencias que están marcando el momento.

Durante la transmisión, se abordaron temas que conectan directamente con el estilo de vida actual: desde la evolución de la moda en el ámbito deportivo junto a Marega, hasta el impacto del cabello como elemento esencial en la construcción de identidad estética, en conversación con Marielis Ramos, representante de Hair Plus.

Además, la jornada contó con la participación de invitados especiales del mundo de la moda masculina, como Caramelo y Bulova, quienes aportaron su visión sobre el estilo masculino contemporáneo y enriquecieron la conversación desde una perspectiva más amplia.

Uno de los segmentos más comentados fue la guía para armar el outfit perfecto inspirado en el estreno de The Devil Wears Prada 2, desarrollado junto a Las Gemelas Filpo, quienes aportaron su sello distintivo y visión estilística.

Con esta participación, Oh! Magazine consolida su posición como una plataforma influyente dentro de la conversación de moda en la República Dominicana, trascendiendo el formato editorial para convertirse en un agente activo en los espacios donde se define el estilo de hoy. Su presencia en escenarios en vivo reafirma no solo su relevancia, sino su capacidad de liderar, interpretar y amplificar las tendencias que marcan a una nueva generación.

Fuente: Listín Diario