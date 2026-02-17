Omar Fernández ganaría la presidencia en todos los escenarios, según encuesta

Santo Domingo.– El senador por el Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo (FP), Omar Fernández, resultaría ganador en todos los escenarios electorales evaluados por la más reciente encuesta de ACD Media, consolidándose como el favorito de cara a las próximas elecciones.

De acuerdo con los resultados presentados, Omar Fernández encabeza la intención de voto tanto en escenarios frente al ministro de Turismo, David Collado, como ante la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, así como frente a los posibles candidatos del PLD.

Omar Fernández obtiene un 44.3 % de respaldo, frente a David Collado (39%) y a Francisco Javier García (9.6%), mientras un 7.1 % de los encuestados indicó no saber o no responder.

En un escenario donde Gonzalo Castillo sea el candidato por el PLD, Fernández amplía ligeramente su ventaja al alcanzar 45%, frente a 35.8% de Collado y 12.7% deL exministro de Obras Públicas peledeistas, con un 6.5 % de encuestados sin definir.

La ventaja se vuelve aún más amplia en los escenarios donde compite contra Carolina Mejía. Ahí Fernández alcanza un 53.1%, frente a 28.3% de Mejía y 10.4% de Francisco Javier García, con 8.2% de indecisos.

En la contienda presidencial, Fernández obtendría (51.4%), superando a Carolina Mejía (27.3%) y Gonzalo Castillo (13.2%), mientras que un 8.1% de los encuestados indicó no saber o no responder.

Estos resultados consolidan a Omar Fernández como la figura con mayor nivel de intención de voto entre los aspirantes evaluados, perfilándolo como el principal contendiente en la carrera presidencial electoral.

Fuente: El Pregonero