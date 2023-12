Omar Fernández sobre contrato de AERODOM: “¿Por qué tanta urgencia?”

Send an email

El diputado por el partido Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, criticó este jueves en el programa “Somos Pueblo Radio” que se transmite por La Bakana 105.7 FM de RCC Media, el contrato aprobado por la Cámara de Diputados que firmó el gobierno con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) para extender el vínculo de administración de siete aeropuertos en territorio nacional y cuestionó: “¿Por qué tanta urgencia?.

Omar Fernández señaló que no se conoce bajo qué parámetros se decidió el contrato y que de hecho el pueblo no sabía que las riendas estaban por ese camino, “tenían un año conversando y el pueblo no lo sabía” indicó Omar durante su intervención en “Somos Pueblo Radio” de RCC Media.

Fernández dijo que el actual gobierno tuvo más de una oportunidad para hacerlo bien, pero no lo aprovecharon y agregó que deben explicar lo que pasó. De igual forma, externó “podemos elegir un congreso que este más equilibrio en cuanto a contrataciones”.

Sobre el contrato

La controvertida modificación al contrato de renegociación de la concesión de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) a la empresa VINCI Airports fue aprobada el pasado martes 5 de este mes en única lectura en la Cámara de Diputados y ahora va rauda al Senado, donde se prevé que la mayoría perremeísta, que domina la Cámara Alta, logre la aprobación del convenio.

Los voceros de los partidos opositores en la Cámara de Diputados pidieron al Senado que, en su estudio de la iniciativa, considere devolver el contrato al Poder Ejecutivo para que desde allí se abra una licitación pública en la que otras empresas distintas a Aerodom puedan ofertar sus propuestas para manejar los aeropuertos dominicanos.

El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Henríquez, dijo que el contrato renegociado de Aerodom «tiene un trasfondo» desconocido por los congresistas y pidió al Poder Ejecutivo que retire el proyecto del Congreso Nacional para que sea sometido a una licitación pública, como lo establece la Ley de Compras y Contrataciones.

Fuente: RCC MEDIA