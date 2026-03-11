Omar: «Nunca imaginé que sería tan traumático lograr algo tan sencillo como cumplir la ley»

Ante lo que considera una falta de alternativas por las vías legislativas ordinarias, el diputado Omar Fernández acudió este miércoles al Tribunal Constitucional, acompañado de otros legisladores, para exigir el cumplimiento de una disposición legal orientada a proteger el ingreso de los trabajadores dominicanos.

A través de sus plataformas digitales, el congresista calificó el proceso como inesperadamente «traumático», señalando la resistencia institucional ante una medida que, según explica, es sencilla y está plenamente contemplada en el marco legal vigente.

“Nunca imaginé que sería tan traumático lograr algo tan sencillo como cumplir la ley, que por demás, es para beneficio del bolsillo de los trabajadores”, sentenció Fernández.

Crítica a la postura del Gobierno

El legislador fue enfático al cuestionar la gestión de los recursos por parte de las autoridades actuales. Fernández sugirió que el Ejecutivo actúa bajo la premisa de que el Estado sabe administrar mejor los fondos que los propios ciudadanos, aun cuando se trata de recursos que pertenecen a la población.

Falta de mayoría y coherencia política

A pesar de reconocer que, en el contexto actual, su bloque no posee la mayoría mecánica necesaria para aprobar la iniciativa, Omar Fernández destacó dos puntos clave para el futuro de su propuesta: