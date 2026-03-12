América Latina

ONU: «Maquinaria represiva en Venezuela sigue operativa» tras captura de Maduro

Ginebra.- La Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por la ONU, afirmó este jueves que «la maquinaria represiva del Estado venezolano, instaurada durante muchos años, continúa operativa», pese a la captura a inicios de año de Nicolás Maduro y su esposa.

Como una muestra de ello, sostuvo que funcionarios de alto nivel y militares que fueron identificados en investigaciones de esta misma misión como responsables de crímenes de lesa humanidad siguen ejerciendo importantes cargos en el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad.

Asimismo, «los instrumentos jurídicos que durante años han servido de base para la persecución política se mantienen plenamente en vigor», señalaron los expertos al presentar un informe oral sobre la situación reciente en Venezuela al Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra.

