Oposición se mantiene firme a rechazo juicio político contra miembros CC; PLD advierte quien vote a favor se abstendrá a consecuencias

El posible juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas sigue generando debate entre legisladores de oposición y oficialistas en el Congreso Nacional.

Mientras los Partidos Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana se mantiene firme ante el rechazo de un juicio político a los miembros del órgano fiscalizador, el oficialismo se esfuerza para lograr los votos requeridos y presentar su informe ante el Pleno.

El vocero del bloque de Diputados por el PLD, Juan Julio Campos Ventura, advirtió este martes que si alguno de sus compañeros vota a favor del juicio, tendrá que abstenerse a las consecuencias que decida su organización política.

“Ustedes vieron lo que pasó la semana pasada, que el PLD expulsó a tres dirigentes, aspirantes a alcaldes y alcaldesas que no cumplieron la línea del partido, el que haga eso se va a abstener a las consecuencias que decida el comité político del Partido de la Liberación Dominicana”, sostuvo.

En ese orden, el legislador por la FP, Rubén Maldonado, reiteró que el oficialismo no cuenta con los votos suficientes para aprobar ese proyecto, por lo cual no puede pasar, al tiempo que dijo no ayudarán al gobierno a lograr ese consenso.

De su lado el congresista por el Frente Amplio, Juan Dionisio Restituyo, indicó que hoy la CD tiene que aprobar la acusación a los miembros del órgano auditor y convencer a la oposición de que es correcto el juicio político.

Asimismo el diputado del PRM, Juan Medina, dijo que todos deben ser destituidos y formar una càmara nuevo o deben renunciar de manera responsable.

Fuente: N Digital