Organizaciones marcharán al Palacio Nacional en defensa de los derechos del pueblo dominicano

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Decenas de organizaciones sociales, profesionales, sindicales y populares constituyeron la Coordinadora de Lucha Social y Popular y anunciaron una gran marcha hacia el Palacio Nacional, cuya fecha, día y hora se darán a conocer en una rueda de prensa el próximo martes. El encuentro se realizó en la sede de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), en Santo Domingo, con el propósito de articular un plan de lucha de alcance nacional en defensa de los derechos del pueblo dominicano.

La nueva instancia articulará acciones conjuntas y dará seguimiento a las demandas de los distintos sectores que la integran.

Hablando a nombre de las organizaciones convocantes, Tito Hernández, presidente de la ANPA, calificó la reunión de constructiva y anunció un giro en el carácter de la lucha: «Ya no solo estaremos luchando por el sector que representamos, sino que lo haremos además por todos los sectores y por todo el pueblo dominicano», afirmó.

Por su parte, Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), expresó que la ADP y los maestros estarán de manera militante respaldando e integrados a esta lucha. En la misma línea, el doctor Trajano Vidal Potentini, del Colegio de Abogados, manifestó que el gremio estará marchando en las calles junto a todo el pueblo dominicano.

A su vez, Mariano Suazo, presidente de la Asociación Nacional de Enfermería, señaló que el sector de enfermería marchará junto a las demás organizaciones en reclamo de las más sentidas demandas de su sector y del pueblo dominicano.

Desde FAPROUASD, Pastor de la Rosa Ventura afirmó que los empleados de la UASD también estarán en las calles sumándose a los reclamos.

En el encuentro también participaron Manuel Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Juan Núñez, por la ADP; Fernando de la Rosa; Michael Miguel Holguín, por la UTC; Luz Eneyda Mejía, del MMT; así como dirigentes de sectores obreros, campesinos, barriales y populares.

Las organizaciones acordaron unificar esfuerzos para impulsar sus reivindicaciones de manera organizada, pacífica y coordinada en todo el territorio nacional.

Fuente: Panorama