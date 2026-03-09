Farándula

Oriana Marzoli a Celinee Santo: «No se dice «emprestame ni haiga… y la dominicana responde

Los careos del jueves en ‘La Casa de los Famosos 6’ se alteraron cuando Oriana Marzoli se posicionó frente a Celinee Santos, quien nuevamente está nominada. La presentadora hispano-venezolana comenzó restando importancia a la participación de la modelo dominicana, pero luego le dijo que debe aprender a conjugar verbos, lo que provocó un choque cultural.

“No tengo mucho que decirte, porque en los 16 días que llevamos de reality te la has pasado durmiendo, así que me cuesta buscar algo. Pero sí es cierto que cuando te despiertas y estás por ahí medio zombi, sueltas cosas que me hacen daño al oído”, partió diciendo Marzoli, una de las habitantes más conflictivas de la temporada.

Y continuó frente a Celinee: “Esta es una invitación y te voy a ayudar si quieres… A que aprendas a conjugar los verbos. Te prometo que me haces daño, me parece que es un insulto, porque es nuestra lengua madre, todos hablamos el mismo idioma. Me duele tanto cuando te escucho decir ‘empréstame’, se dice ‘préstame’. No se dice ‘haiga’, se dice ‘haya’, del verbo ‘haber’. Pero tienes tiempo, medítalo y en vez de dormir tanto, ponte a mejorar eso un poquito”.

