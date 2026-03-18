Paciente se niega a salir tras recibir alta y hospital en Florida acude a la justicia

Un hospital en Florida presentó una demanda para desalojar a una paciente que permanece en una habitación desde hace más de cinco meses, pese a haber recibido el alta médica en octubre pasado, según reportó la agencia AP.

De acuerdo con el recurso legal, interpuesto por Tallahassee Memorial Healthcare, la mujer —identificada como la ocupante de la habitación 373— se ha negado a abandonar las instalaciones, lo que ha llevado al centro a solicitar una orden judicial que obligue su salida y autorice la intervención de la oficina del sheriff del condado si fuera necesario.

El hospital argumenta que la permanencia de la paciente ha afectado la disponibilidad de recursos, al impedir que la cama sea utilizada por otros pacientes que requieren atención, incluidos casos de cuidados intensivos.

Según la demanda, la mujer fue admitida para recibir tratamiento médico, pero el 6 de octubre se determinó que ya no necesitaba hospitalización. Desde entonces, el centro asegura haber realizado múltiples gestiones para coordinar su salida, incluyendo contactos con familiares y ofrecimientos de transporte para que obtuviera la identificación requerida.

Sin embargo, el documento no detalla el motivo de su ingreso, el monto de la factura hospitalaria ni las razones por las que ha permanecido en el lugar durante tanto tiempo tras su alta.

Normativa federal y procedimiento hospitalario

La paciente no cuenta con representación legal y se defiende por sí misma. Los intentos de contacto han sido infructuosos, mientras que el hospital ha evitado ofrecer comentarios adicionales debido a que el caso se encuentra en proceso judicial.

Está prevista una audiencia virtual a finales de este mes para evaluar la solicitud.

La normativa federal en Estados Unidos establece que los hospitales deben atender y estabilizar a cualquier persona que llegue a emergencias, independientemente de su capacidad de pago. No obstante, también permite otorgar el alta una vez que los médicos determinan que el paciente puede continuar su tratamiento de manera ambulatoria, siempre que se le proporcione un plan de seguimiento adecuado.

Fuente: Diario Libre