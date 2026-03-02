Paliza aclara que proyecto espacial en Pedernales sería inversión extranjera y no implicará recursos del Estado

Santo Domingo.– El ministro de la Presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, aseguró que el proyecto de instalaciones para ensayos espaciales en la zona de Pedernales se desarrollaría mediante inversión extranjera directa y no comprometería recursos económicos del Estado dominicano.

Durante una entrevista en el programa El Despertador, Paliza precisó que no se trata de una «base» en términos militares, sino de instalaciones con fines comerciales vinculadas a la industria aeroespacial, particularmente al lanzamiento de satélites y servicios tecnológicos asociados.

«El Gobierno dominicano no compromete recursos«, afirmó, al tiempo que explicó que este tipo de iniciativas responden al interés de empresas extranjeras en invertir en el país por sus condiciones geográficas, climáticas e institucionales.

Ubicación estratégica

El funcionario explicó que la ubicación geográfica de la República Dominicana, cercana al Ecuador, así como las condiciones climáticas y territoriales de la zona de Pedernales —especialmente en el área de Oviedo— la convierten en un punto atractivo para este tipo de proyectos.

Indicó que no cualquier región del mundo reúne las condiciones técnicas necesarias para realizar lanzamientos de carácter comercial, lo que coloca al país en una posición competitiva dentro del sector.

Terrenos y posible paso por el Congreso

En cuanto a los terrenos, Paliza señaló que los espacios que se han conversado hasta el momento son de propiedad gubernamental, pero aclaró que no serían cedidos gratuitamente, sino vendidos bajo las condiciones correspondientes.

Asimismo, explicó que algunas iniciativas de esta naturaleza podrían requerir aprobación congresual, dependiendo de los compromisos contractuales o garantías que deban establecerse en el tiempo. No obstante, subrayó que otras inversiones extranjeras solo requieren los permisos administrativos ordinarios.

Diversificación económica

Paliza vinculó el proyecto con la estrategia de diversificación de la economía dominicana. Señaló que el país no depende exclusivamente del turismo y que se están incorporando nuevos componentes tecnológicos, como el fortalecimiento de zonas francas de mayor valor agregado y la atracción de empresas del sector digital.

Mencionó como ejemplo inversiones y acuerdos tecnológicos recientes, y sostuvo que el país busca posicionarse como un destino atractivo para industrias vinculadas a la innovación y la tecnología avanzada.

Falta de detalles

El ministro reconoció que el proyecto requiere una presentación más amplia y técnica para despejar dudas sobre su alcance, beneficios y estructura contractual. Indicó que la intención es socializar adecuadamente la información para que la opinión pública conozca los detalles.

«El tema requiere una explicación más formal y especializada», admitió.

El anuncio del posible desarrollo de instalaciones espaciales en Pedernales ha generado interrogantes sobre su impacto económico y jurídico, así como sobre las garantías para el Estado dominicano, aspectos que, según Paliza, deberán aclararse en una etapa posterior del proceso.

