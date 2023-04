Paliza reacciona ante denuncia de sustracción de bonos hecha por diputados del PRM

El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha comprado bonos a diferentes establecimientos comerciales en momentos puntuales; no obstante, negó que se hiciera en esta ocasión.

Paliza respondió mediante una carta dirigida a los diputados Nelson Marmolejos, Fausto Domínguez y Francisco Díaz, presidentes de las circunscripciones #1, #2 y #3 de la entidad oficialista de la provincia Santiago.

«Nos gustaría aclarar que, sobre los programas sociales, el PRM no participa en la distribución de estos. En este sentido, con los altos niveles de confiabilidad y transparencia, los distintos programas de asistencia gubernamentales son aplicados o entregados directamente a la población beneficiaria a través de jornadas que se realizan en todo el país y por intermediación de instituciones del Estado que realizan labor social y representan al Gobierno central en el territorio».

La denuncia

La semana pasada, los legisladores Fausto Domínguez, Nelson Marmolejos y Francisco Alberto Díaz señalaron mediante una misiva pública que los bonos fueron emitidos pero fueron sustraídos por autoridades municipales y provinciales.

En una carta sellada con acuse de recibo por el Ministerio Administrativo de la Presidencia y dirigida a José Ignacio Paliza, presidente del PRM; Carolina Mejía, secretaria general y Deligne Ascención, secretario de organización, los legisladores pidieron respuestas a su denuncia.

“Dichos bonos no fueron entregados a ninguna de las circunscripciones y fueron sustraídos o distribuidos de manera medagalanaria por uno de los grupos incrustados en la dirección del PRM (autoridades municipales y provinciales) al margen de los organismos destinados”, señaló la misiva.

Los diputados indicaron que esto puede dar cabida a la especulación y cuestionamientos de los presidentes de circunscripciones ya que los dirigentes zonales, distritales y municipales entienden que ellos recibieron esos bonos.

“Exigimos como autoridades partidarias que se aclare dicha situación ya que afecta a nuestra gestión como funcionarios públicos y partidarios, y a la vez que se reponga la cantidad de bonos que fueron asignados a las circunscripciones y que fueron sustraídos por la dirección partidaria de Santiago”, concluyeron.

Gobernadora restó importancia

Luego de que se diera a conocer esa denuncia, La gobernadora y presidenta del PRM en la provincia de Santiago, Rosa Santos, llamó a los tres legisladores que denunciaron supuesta sustracción de bonos a “lavar la ropa en la casa”.

Además, restó importancia a la denuncia que hicieron los diputados de esa organización sobre el manejo de dichos bonos.

“No sé ni cómo decirte. Esas son cosas que no me quitan el sueño, que para mí no tienen importancia. Los problemas que tenemos en la provincia son de mayor importancia. Para ir a la Capital dizque a hablar de bonos, voy a la capital a buscar solución a los problemas de mi provincia”, dijo Santos.

Agregó: “Realmente no sé qué buscarán, porque entre comillas son compañeros. Yo creo que si estamos en un partido nuevo, la ropa debe lavarse en la casa”.

Fuente: el Caribe