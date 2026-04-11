Paliza tras aumento de los combustibles: La situación ha causado que el Gobierno realice ajustes

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El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, señaló que la actual situación producida por el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos y el aumento del barril del petróleo ha llevado al «Gobierno a hacer ajustes» y por eso se han producido los recientes aumentos a los combustibles.

Al hablar con los medios de comunicación, Paliza indicó que desde el Poder Ejecutivo han subsidiado 1,800 millones de pesos a los combustibles, aun con los aumentos.

«Esta es una situación en la que el gobierno tiene algunas capacidades para mitigar los efectos de esta crisis, siempre lo hemos dicho. Pero la misma va llevando, va asumiendo proporciones que generan o obligan a que el gobierno tenga que hacer algunos ajustes», manifestó Paliza.

Las declaraciones de Paliza se realizan luego de que el Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes (MICM) informó el aumento de las gasolinas premium y regular, entre RD$ 9.00 y RD$ 7.00 pesos, así como reajuste del gasoil regular y óptimo.

En las últimas semanas, el galón de gasolina ha sufrido un alza de 24 pesos, a consecuencia del conflicto entre Estados Unidos e Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

FUENTE: LISTIN DIARIO