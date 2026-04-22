Para esta tarde se prevé aguaceros por sistema frontal



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 15 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 2 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

Un sistema frontal generará este miércoles lluvias y aguaceros, especialmente en la tarde, en amplias zonas del país, incluida la capital, de acuerdo con el último boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En la mañana se esperan lluvias en Puerto Plata, Espaillat, Santiago y Montecristi, unas precipitaciones que se podrían extender a otras provincias.

Por la tarde el calor vespertino se sumará a los efectos del sistema frontal, lo que generará un aumento sustancial de la nubosidad, que irá acompañada de aguaceros, fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas en: San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Independencia, Bahoruco, Pedernales, Barahona y el Gran Santo Domingo.

Por la noche las lluvias se mantendrán en poblaciones de la costa norte del país.

Se mantienen en alerta siete provincias por riesgo de crecidas e inundaciones: San José de Ocoa, Monseñor Nouel, Elías Piña, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez y La Vega.

En aviso están: Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez.

Fuente: N Digital