Patrulla Fronteriza: muertes de migrantes aumentan en 2026 por cruzar el Río Grande, en Texas

Las muertes de migrantes en el sector del Valle del Río Grande, Texas, han registrado un aumento preocupante durante el presente año fiscal 2026. Según datos ofrecidos por la Patrulla Fronteriza, en lo que va de ciclo se han localizado al menos 15 cuerpos, una cifra que ya casi duplica los ocho fallecimientos reportados en todo el año fiscal 2025. El jefe adjunto de la agencia, Oscar Escamilla, confirmó que este incremento se concentra en personas que intentan cruzar el Río Bravo o que perecen en el monte al tratar de rodear las garitas de inspección para evadir los controles migratorios.

A pesar de la letalidad de la ruta, las labores de vigilancia han permitido el rescate de 110 personas en este periodo, aunque la cifra es significativamente menor a los 400 rescates del año pasado. La mayoría de los migrantes que transitan por esta zona provienen de México y Centroamérica, aunque también se ha detectado flujo de ciudadanos de Asia y África. Al ser consultados específicamente sobre la comunidad dominicana, agentes de la Patrulla Fronteriza indicaron que, hasta el momento, no tienen reportes de fallecidos de esa nacionalidad en este sector fronterizo.

Como medida de prevención, las autoridades mantienen operativas 79 torres de rescate distribuidas estratégicamente en lugares donde históricamente se han encontrado restos humanos. Estas estructuras cuentan con un botón de pánico que activa un mensaje de auxilio en diez idiomas, incluyendo mandarín y portugués, instando a la persona a mantener la calma mientras la ayuda llega. Sin embargo, los oficiales señalaron que este año nadie ha sido rescatado mediante este sistema, debido en parte a que muchos migrantes huyen al notar la presencia de las autoridades por temor a ser deportados, a pesar de que quienes responden a estos llamados suelen ser agentes entrenados en primeros auxilios para casos de deshidratación o lesiones.

El proceso de identificación de las víctimas sigue siendo uno de los mayores retos para la agencia federal. Cuando se localiza un cadáver, los restos son enviados a la Universidad del Norte de Texas para análisis de ADN, mientras se gestiona con los consulados la verificación de huellas dactilares y documentos encontrados. Aunque el flujo migratorio ha disminuido drásticamente tras las políticas de restricción de la administración de Donald Trump, las autoridades reiteraron que los peligros del terreno y las condiciones extremas continúan cobrando vidas de forma constante en la frontera sur de Estados Unidos.