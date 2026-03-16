Judiciales

Pepca pide apertura a juicio contra Hugo Beras, Jochy Gómez y demás implicados

La audiencia continúa el próximo 20 de marzo

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La titular de la PepcaMirna Ortizsolicitó este lunes al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictar auto de apertura a juicio en el caso que sigue contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez) y otros implicados.

Durante la audiencia preliminar, Ortiz terminó la presentación de la acusación y, en sus conclusiones, pidió que se mantengan las medidas cautelares impuestas a los acusados hasta que concluya el proceso.

La jueza Yanibet Rivas recesó la audiencia para el próximo 20 de marzo, fecha en la que las defensas deberán responder a la acusación presentada por el Ministerio Público.

De acuerdo con el expediente, Beras habría facilitado desde el Intrant la adjudicación irregular de contratos relacionados con el sistema tecnológico de gestión del tránsito y semaforización, favoreciendo a empresas vinculadas al entramado investigado.

FUENTE : DIARIO LIBRE 

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