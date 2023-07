Periodista denuncia recibe amenaza de Micky López, esposo de diputada Rosa Amalia Pilarte

El abogado y periodista Pedro Jiménez denunció este miércoles haber recibido amenazas de Miguel Arturo López (Micky), quien figura en un expediente de narcotráfico, al igual que su esposa, la diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte.

A través del programa radial “El Sol de la Mañana”, Jiménez indicó que recibió un mensaje de López en el que este le indicaba que investigara antes de hablar para que “no te busques una vaina”, porque él mencionó en una “discusión periodística” que el empresario y su esposa están vinculados a un caso de narcotráfico.

Captura de pantalla del mensaje de Micky López amenazando al periodista.FOTO EXTERNA El periodista también reveló que tras comprobar la “gravedad” de las amenazas, quedó de reunirse hoy con la procuradora adjunta y directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso.

De acuerdo con Jiménez, cuando recibió el mensaje le habló a un amigo para validar si le habían hackeado la cuenta de WhatsApp a López, ya que él entendía que no le había “hecho nada” a esta persona. No obstante, contó que el empresario le reafirmó a un amigo en común que el mensaje era real.

“Aquí mandan a cualquiera a amedrentarte, porque si a Pedro Jimenez le callan la boca muchísima gente estaría feliz y contento. Si es un político que dice eso, yo ni caso le hago, porque no tiene inclinaciones de eso, pero viniendo de por ahí, es para que yo me meta debajo de la cama o abra la cisterna de mi casa y no salga más de ahí mientras Micky López ande suelto en la calle”, expresó Pedro Jimenez en el programa radial.

EXPEDIENTE DE NARCOTRÁFICO

En 2021, la actual diputada de La Vega por el PRM, Rosa Amalia Pilarte, fue acusada de ingresar más de 2.5 millones de pesos al sistema financiero, los cuales provenían del narcotráfico.

Mientras que en marzo de este año, su esposo, Micky López, fue condenado por el Tercer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago, a cinco años de prisión y al pago de 30 millones de pesos en efectivo por falsificar la firma del diputado Miguel Gutiérrez, vinculado también a un caso de Narcotráfico.