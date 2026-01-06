Petro dice que Trump tiene «cerebro senil» y que lo llamó «forajido del narcotráfico»

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que el mandatario estadounidense, Donald Trump, tiene un «cerebro senil» porque, según él, lo llamó «forajido del narcotráfico», en un nuevo episodio de la escalada verbal entre ambos.

«El título que me asigna Trump como forajido del narcotráfico es un reflejo de su cerebro senil. Ve a los libertarios de verdad como narcoterroristas porque no le damos ni el carbón ni el petróleo», expresó Petro en un largo mensaje en X.

El domingo, Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, «Colombia también está muy enferma», y en referencia a Petro dijo que el país está «gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo».

FUENTE: EL NUEVO DIARIO