Petro pide perdón a Colombia por la corrupción en el organismo de atención de desastres

Send an email

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió este sábado perdón al país por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), organismo que está en el ojo del huracán por la malversación de millones de dólares que salpica a varios miembros del Gobierno.

«Quiero comenzar pidiéndoles perdón, a ustedes como representantes del pueblo y al pueblo de Colombia por lo que ha acontecido en la UNGRD«, dijo Petro en la instalación del nuevo periodo de sesiones del Congreso con motivo del Día de la Independencia.

En su discurso ante el Congreso, Petro dijo que lo sucedido en la UNGRD, organismo responsable de atender emergencias causadas por desastres naturales, deja «lecciones que hay que recoger de esos hechos aún hay que investigar«.

El escándalo en la UNGRD salió a la luz en febrero pasado cuando medios locales revelaron la supuesta malversación de 46,800 millones de pesos (unos 11.7 millones de dólares) en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.

En el centro del escándalo está Olmedo López, un militante de izquierdas nombrado por Petro en abril de 2023 para dirigir la UNGRD, cargo en el que estuvo hasta febrero de este año cuando renunció acosado por las denuncias de corrupción en ese organismo.

Tanto López como el que fuera el subdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Pinilla, han revelado a la Fiscalía y a la prensa que del entramado de corrupción participaron los hasta hoy presidentes del Senado, Iván Name, del partido Alianza Verde, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

Según Pinilla, los dos políticos recibieron millonarias coimas para lograr la aprobación en el Congreso de las reformas sociales presentadas por el Gobierno, y además salpicó a varios ministros y otros funcionarios.

En la última semana, medios locales revelaron que tanto López como Pinilla también revelaron a la Fiscalía que en este caso de corrupción también está implicado el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien firmó una resolución con la que esa cartera desembolsó 700,000 millones de pesos (unos 175 millones de dólares) a la UNGRD.

Igualmente han señalado que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) también se benefició de contratos con el Gobierno en el departamento de Arauca.

Admisión de culpa

Pese a que Petro ha defendido a capa y espada a su ministro de Hacienda y negado que los contratos de la UNGRD hayan financiado al ELN, hoy reconoció que hay corrupción en su Gobierno.

«Olmedo viene de la izquierda desde hace décadas lo cual hace que tengamos que pensar que el tema de la corrupción no es un tema ideológico, no hay una barrera ideológica que divida entre fuerzas que no son corruptas y otras que sí lo son», manifestó.

Por eso, el presidente señaló: «Tengo que pedir perdón porque yo fui el que lo puso allí (en la UNGRD) y por eso hay una responsabilidad política y tengo que asumirla».

Según Petro, «la corrupción en Colombia es una cultura que atraviesa todo, está entre los más ricos, y también entre los más pobres, entre quienes más responsabilidades tienen y quienes no las tienen».

«No esperé de Olmedo una actitud como la que hemos encontrado», afirmó el presidente, quien añadió: «que un hombre se degrade de esa manera es terrible» pues muchos de sus amigos de la izquierda «murieron en su empeño de salvar a Colombia» en el pasado.

En su discurso de instalación del nuevo periodo de sesiones del Congreso, Petro se ha centrado en la economía, la paz y los problemas sociales del país.

FUENTE: DL