Piden sanción para ministro Educación

Send an email

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y diputado, Eduardo Hidalgo, demandó esta mañana del Gobierno sancionar al ministro de Educación, Ángel Hernández, por desechar libros escolares que costaron miles de millones de pesos al Estado.

Añadió que fue irresponsable la posición del ministro de Educación de decir que los libros adquiridos por la gestión de Roberto Fulcar no sirven.

“Esto ha sido un desastre, es una pena que se haya invertido tanto dinero en la gestión pasada del ministro Fulcar y que un año después esos libros los encontremos en los almacenes del Ministerio de Educación, en las regionales, en los distritos porque este ministro decidió que no utilizar esos libros que costaron miles de millones de pesos a la República Dominicana”, sostuvo.

Consideró que no es la profesora Magalys Pujols, directora de la Escuela Básica Finca 6, de Azua, la culpable de la decisión, sino Hernández, quien determinó sin ningún estudio previo que los libros no servían.

Sostuvo que los libros están siendo lanzados al basurero porque el ministro de Educación dispuso que no sirven, y no hay espacio donde tenerlos en los distritos y en las regionales de Educación.

Hidalgo aseguró que los libros que rechaza el funcionario están buenos y hacen falta en las escuelas, “porque los libros de este ministro no han llegado, a parte de todo lo que se dice”.

“La gente los está echando al vertedero, están botando libros que hacen falta en las escuelas, libros que faltan en las escuelas”, destacó el dirigente gremial.

El también diputado calificó de penoso que una inversión millonaria se pierda y opinó que debió aprovecharse para darle esos textos a los niños.

“Lo que hay es que sancionar a este ministro, a este ministro que de manera irresponsable dijo que esos libros no sirven, qué va hacer una directora si el ministro de Educación dice que esos libros no sirven. Pienso que quien ha fallado es el ministro de Educación, no la directora”, consideró Hidalgo.

Lamentó que con la situación económica que afecta al país, se destruyan supuestamente los recursos.

Educación

El Ministerio de Educación (Minerd) rescató el pasado miércoles decenas de libros de texto que fueron echados a un basurero por órdenes de la directora de la Escuela Básica Finca 6 de Azua, la profesora Magalys Pujols.

La información fue dada a conocer por el director del Distrito Educativo 03-01, Víctor Araujo Cabral, quien informó que la mayoría de los libros no corresponden al currículum actual, pero que otros sí están vigentes y en uso.

De igual forma, Araujo Cabral dijo que la directora del centro educativo violó la disposición del ministro de Educación, Ángel Hernández, de no incinerar o botar libros de texto alguno, ya que los mismos pueden ser usados para consultas.

El director distrital informó que Magalys Pujols fue suspendida por tiempo indefinido y que fue citada a la sede del Distrito Educativo, con el objetivo de que explique la razón por la que mandó a echar a la basura los libros de texto. El lanzamiento de los libros de textos a un vertedero en Azua ha provocado críticas de distintos sectores sociales.

Investigar

La Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte (CMJPD) pidió al Ministerio de Educación profundizar la investigación con relación a un video que se hizo viral en las redes sociales, donde se ven de miles de libros de texto lanzados como basura en un vertedero de Azua. Dijo que ya habían votado libros cerca de la frontera con Haití.

Fuente: El Nacional