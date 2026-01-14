Piloto anuncia embarazo en pleno vuelo y el padre se emociona por el «nuevo pasajero»

Un pasajero, identificado como Du Matos, vivió un momento inolvidable a bordo de un vuelo con destino a Belo Horizonte (Brasil), cuando el piloto de la aeronave anunció por el sistema de sonido una noticia que cambió por completo el viaje: su esposa está embarazada.

El protagonista viajaba junto a su esposa Ana y su hija, sin imaginar que recibiría una sorpresa tan especial en pleno vuelo. Con la complicidad de las azafatas y del piloto, Ana organizó el anuncio para revelarle a su esposo que la familia está a punto de crecer.

El momento culminó cuando el piloto reveló la noticia del embarazo con una frase que provocó risas y aplausos entre los pasajeros: “Hay un pasajero que no necesita cinturón y no paga pasaje”. La escena fue celebrada a bordo y rápidamente se convirtió en una historia viral por la creatividad y ternura del anuncio.

“Hoy tenemos a bordo una familia que inicia una nueva travesía”, dijo el piloto al comenzar el mensaje dirigido al futuro padre. Durante el anuncio, Du no pudo ocultar su emoción y permaneció sonriente, visiblemente conmovido por las palabras del piloto.

Fuente: Panorama