Piloto aterriza avioneta en autopista y evita tragedia en segundos en EE.UU.

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Un piloto de 65 años logró realizar un aterrizaje de emergencia en plena Interestatal 78, en el estado de Pensilvania, tras sufrir una falla de motor en pleno vuelo, en una maniobra que evitó una posible tragedia en una vía de alto tránsito.

El incidente ocurrió cuando la aeronave, que había despegado desde Nueva Jersey con destino a Indiana, comenzó a presentar problemas mecánicos poco después de iniciar su recorrido, obligando al piloto a tomar una decisión inmediata.

Maniobra milimétrica en medio del tráfico

Ante la pérdida de potencia, el piloto descendió sobre la autopista, esquivando vehículos en movimiento y ocupando varios carriles en cuestión de segundos. Testigos calificaron la maniobra como “precisa” y “milimétrica”, debido al control mostrado en una situación de alto riesgo.

Importante:

“Aterrizaje de emergencia evitó tragedia en autopista”

“Maniobra milimétrica en medio del tráfico”

“Piloto logró controlar la situación sin víctimas”

Las imágenes captadas por conductores evidencian cómo la avioneta logra incorporarse a la vía sin impactar a ningún vehículo, pese a la velocidad del tránsito.+

Sin víctimas ni daños mayores

Tanto el piloto como su acompañante, una mujer de 34 años, resultaron ilesos, al igual que los conductores que circulaban por la autopista. Equipos de emergencia calificaron el desenlace como el “mejor escenario posible”, considerando las condiciones del incidente.

La vía fue cerrada temporalmente para retirar la aeronave y verificar posibles riesgos, como fugas de combustible, siendo reabierta horas después.

Investigación en curso

La Federal Aviation Administration inició una investigación para determinar las causas de la falla mecánica que obligó al aterrizaje de emergencia.

El caso se ha viralizado en redes sociales, donde el video del momento ha sido destacado como un ejemplo de reacción oportuna y precisión en situaciones críticas.