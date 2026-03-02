Pinocho se convierte en asesino serial en la nueva película Pinocchio Unstrung

La nueva producción de Jagged Edge Productions transforma al célebre muñeco de madera en un asesino serial en Pinocchio Unstrung, en una historia que presenta un giro radical: el deseo de convertirse en un niño real se convierte en una serie de episodios violentos donde la inocencia desaparece por completo.

El tráiler, difundido este lunes, muestra al personaje iniciando una secuencia de crímenes para conseguir lo que considera indispensable: un cuerpo humano.

La puesta visual se inclina por el terror extremo, con escenas donde Pinocho utiliza su nariz como arma y recolecta restos humanos para completar su transformación. Esta propuesta se integra al Twisted Childhood Universe, una línea de películas que convierte cuentos infantiles en relatos de horror.

Entre los títulos previos figuran Winnie-the-Pooh: Blood and Honey, su secuela y Bambi: The Reckoning, así como Peter Pan’s Neverland Nightmare.

La visión del director

El cineasta Rhys Frake-Waterfield, creador del universo, explicó a Variety que la producción construyó a Pinocho como un animatrónico práctico para generar una sensación tangible. El diseño estuvo a cargo del especialista y ganador del Emmy Todd Masters.

Según el director, la película narra “una historia de madurez desde la perspectiva del muñeco”, explorando su búsqueda de autonomía mientras enfrenta influencias externas, incluida la versión de Cricket interpretada por Robert Englund, y un Geppetto obsesivo encarnado por Richard Brake.

La voz de Pinocho corresponde a Jude Evan Lloyd, mientras que la manipulación física del personaje recae en el equipo de Masters.

Completan el elenco Cameron Bell, Jessica Balmer, Jack Art Gray y Peter De Souza-Feighoney.

La historia inicia con James (interpretado por Bell), quien desea un amigo. Geppetto materializa ese deseo con la creación de Pinocho, que pronto expresa su anhelo de volverse humano. El punto de quiebre ocurre cuando Cricket le aconseja: “Toma lo que ellos tienen, pieza por pieza”.

Estructura narrativa en clave slasher

A partir de ese instante, la película avanza hacia escenas que remiten al cine gore clásico: desde la recolección de piel y órganos hasta el uso de intestinos como parte de su cuerpo. En comparación con versiones previas, incluso la adaptación de Pinocchio, esta propuesta es descrita como más explícita.

La franquicia continuará creciendo con nuevos estrenos programados para 2026, incluyendo Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 3 y Poohniverse: Monsters Assemble. La distribución estará a cargo de ITN Distribution, aunque la fecha exacta de estreno aún no ha sido anunciada.

Fuente: N Digital