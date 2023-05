Plantean una mesa de trabajo para buscar alternativas frente al DR-Cafta

Las autoridades dominicanas tienen la oportunidad de buscar alternativas reales para poder enfrentar la desgravación arancelaria que concluye en el 2025, en el marco del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, por sus siglas en inglés).

A juicio de la experta en comercio internacional Yahaira Sosa, el temor que han mostrado diversos sectores por la entrada de productos provenientes de países como Estados Unidos puede desaparecer si el Estado, como mayor comprador, lo asume y crea una especie de incentivos para la agropecuaria nacional.

“La República Dominicana -y es mi modo de ver muy particular- no estaba necesariamente consciente de todo lo que implicaba la negociación de un acuerdo con Estados Unidos. Con esto no quiero decir que haya sido una mala negociación, porque entiendo que no lo fue, entiendo que se logró un trabajo muy serio, de profesionales muy preparados que obtuvieron resultados posibles. Pero, realmente, no se conocía lo que implicaba una negociación con Estados Unidos en ese sentido”, argumentó.

Sosa habló hoy en el marco del seminario «Retos, oportunidades y perspectivas del DR-Cafta en la República Dominicana”, organizado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y la Escuela de Economía, conjuntamente con la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) y la Asociación de Productores de Leche (Aproleche).

“No creo que sea realista hablar de modificar un acuerdo para ampliar el tiempo de desgravación o para incrementar los aranceles, pero sí creo que es importante seguir trabajando de la mano del sector para buscar una alternativa realista que pueda ayudarles a hacer frente a la desgravación que se avecina”, indicó la profesional.

Apuntó que los acercamientos con el sector han sido momentáneos y bajo coyunturas.

“Es un trabajo que debe hacerse de manera permanente para buscar esas alternativas y es un trabajo que debe hacerse desde hoy, entendiendo que ayer ya no es posible. Desde hoy y hasta el año 2025, para buscar una solución que sea viable y ver un poco más allá de la no desgravación o de la ampliación porque es un poco más complicado”, explicó Sosa.

Puso como ejemplo que el acuerdo establece que el Estado debe licitar todas las contrataciones y las compras que haga, pero pone la excepción que para las pequeñas y medianas empresas no es necesario.

Seguridad alimentaria

En ese mismo escenario, el economista Antonio Ciriaco expresó que el sector agropecuario ha demostrado en varias ocasiones que es resiliente al responder en momentos de crisis y en la pandemia. Dijo que es el responsable de producir el 85 % de lo que se consume en el país.

“Los procesos de escasez en la República Dominicana prácticamente no son tan agudos, tomando en consideración que somos un país de 48,000 kilómetros cuadrados, que nos comportamos como si fuese un continente donde hay ríos, aguas, donde hay tierras fértiles, montañas, donde hay microclimas, y eso no lo tiene ningún país del Caribe, y eso hay que protegerlo”, expresó Ciriaco.

El profesional dijo que el sector agropecuario tiene que ser sector vinculante a la seguridad nacional.

En el acto también habló Eric Rivero, presidente de la Asociación de Productores de Leche (Aproleche) y asesor del Poder Ejecutivo en materia agropecuaria, señalando que sin una buena educación y alimentación no hay nación.

“Esta es una gran oportunidad que lo que busca no es más que hacernos conscientes de lo que hay que mejorar para que estos tratados no vengan a perjudicar la parte más sensible que es la producción nacional”, indicó Rivero.

El seminario durará hasta el miércoles 17 de mayo.

Fuente: DL