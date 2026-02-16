PLD alerta Gobierno gastó más cubriendo pérdidas eléctricas que en inversión pública

El Partido de la Liberación Dominicana presentó este lunes soluciones a los problemas que afectan el desarrollo nacional y la calidad de vida de las dominicanas y dominicanos.

En un momento en que registramos un crecimiento de apenas 2.1% del PIB en 2025, el evidente deterioro del sector eléctrico exige atención urgente. Las cifras nos mueven a extrema preocupación.

Las pérdidas totales de distribución pasaron del 27% en 2019 al 42.9 % en 2025. Este profundo deterioro ha provocado que el subsidio eléctrico prácticamente se haya triplicado en los últimos seis años.

Si consideramos el incremento tarifario realizado en 2021-2022, con impacto económico estimado en 400 millones de dólares, el déficit real alcanzaría los 2,200 millones de dólares.

El deterioro financiero es dramático: pasamos de RD$40,597 millones promedio (2016-2020) a RD$115,542 millones en 2025. El subsidio eléctrico alcanza 1.6% del PIB, equivalente a 1,800 millones de dólares anuales. Es como verter el dinero del pueblo en un saco roto.

He aquí la paradoja fiscal que nos avergüenza:

En 2025, el gobierno gastó más cubriendo pérdidas eléctricas que invirtiendo en el futuro del país:

• Subsidio eléctrico: 1.6% del PIB

• Inversión pública total: 1.4% del PIB

Aunque las autoridades cifran la inversión pública del año pasado en 2.4% del PIB, una parte se fue en gasto de capital, por lo que la inversión pública real, terminó siendo 1.4% del Producto Interno Bruto.

Gastamos más tapando la ineficiencia que construyendo futuro. Cada peso perdido, por la inoperancia del sector eléctrico, es un peso que no se invierte en hospitales, escuelas, agua potable o transporte.

Las pérdidas han subido cada año de 2020 a 2025, desmintiendo la excusa de que aumentaron por la pandemia. Si así fuera, habrían bajado desde el año 2021. En cambio, el deterioro se aceleró.

Para dimensionar la gravedad, comparemos con estándares regionales:

• Sistemas eficientes (Chile, Perú): pérdidas del 6%-12%

• Promedio latinoamericano: 15%

• Sistemas con problemas estructurales graves: 25%-30%

• República Dominicana en 2025: 42.9 %

42.9% de pérdidas es más que ineficiencia. Es la ruptura del modelo de distribución e incapacidad gerencial.

Significa que casi la mitad de la energía comprada no se cobra, debido a pérdidas técnicas, fallas de gestión y temas de cobranzas. Eso destruye toda posibilidad de sostenibilidad financiera.

Ante esta situación, el país reclama una estrategia clara con metas verificables y plazos concretos. No sabemos:

• ¿Cómo reducirán las pérdidas del 42.9%?

• ¿En qué plazo esperan resultados?

• ¿Cuáles medidas aplicarán contra el fraude?

• ¿Cómo mejorarán la gestión de las distribuidoras?

• ¿De qué manera se aplicarán las mejoras?

Existe un Pacto Nacional por la Reforma del Sector Eléctrico firmado en 2021 con consenso de diversos sectores, que el gobierno no está aplicando.

Ese Pacto establece:

• Reducción progresiva de pérdidas en hasta un 15%

• Mejora en gestión comercial

• Transparencia en subsidios

• Fortalecimiento institucional

• Sostenibilidad financiera

¿Dónde están los resultados? La gestión empeoró. El subsidio se triplico. No están aplicando el Pacto Eléctrico. Solo se han ocupado de elevar la tarifa.

Debido a esta situación que compromete recursos que deberían destinarse a salud, infraestructura, transporte, el Partido de la Liberación Dominicana exige formalmente:

Ejecución inmediata del Pacto Eléctrico

Los compromisos de 2021 no pueden seguir siendo letra muerta. Deben cumplirse o explicarse públicamente por qué no se cumplen. Presentación de un Plan de Acción que sea:

• Medible: Metas cuantificables trimestrales

• Transparente: Indicadores públicos en tiempo real

• Monitoreado: Sistema de seguimiento ciudadano

• Con consecuencias: Penalidades automáticas por incumplimiento

• Integral: Que incluya reducción de pérdidas y ampliación de la oferta energética Rendición de cuentas:

• ¿Quién responde por el deterioro del 27% al 42.9 %?

• ¿Qué medidas se aplicarán a los responsables?

La crisis eléctrica no es un accidente, es el resultado de la ausencia de planificación y de la falta de voluntad política para enfrentar los intereses que medran en el caos.

Pero esta crisis también representa una oportunidad histórica: decidir qué país queremos dejarles a nuestras hijas e hijos. Gobernar no es improvisar. Gobernar es planificar, ejecutar y rendir cuentas.

El Partido de la Liberación Dominicana está del lado del pueblo. Del lado del que paga una factura más alta sin recibir mejor servicio. Del lado del comerciante afectado por apagones. Del lado de las comunidades que enfrentan contaminación y abandono.

La electricidad no es un privilegio, es un derecho esencial para la dignidad, el empleo y el desarrollo. El país merece planificación, transparencia y responsabilidad.

Mientras el gobierno continúe con anuncios, excusas e improvisaciones, nosotros seguiremos señalando, proponiendo y defendiendo el derecho del pueblo dominicano a un sistema eléctrico estable, justo y sostenible.

