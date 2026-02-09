PLD denuncia baja inversión pública del Gobierno y alerta sobre freno al desarrollo nacional

SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que el Gobierno solo ejecutó RD$194,768 millones en inversión pública durante el pasado año, dejando RD$12,983 millones sin invertir, en detrimento del desarrollo nacional.

Según el partido opositor, y partiendo de datos oficiales, durante ese período se presupuestaron RD$207,751 millones para gasto de capital, lo que representaba apenas un 2.6 % del Producto Interno Bruto (PIB).

En tal sentido, el PLD entiende que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha convertido la inversión pública en una política de anuncios, improvisación y baja ejecución, con graves consecuencias para el país.

“Este nivel de inversión resulta claramente insuficiente para atender las necesidades acumuladas de infraestructura, agua, transporte, salud y educación, y evidencia que la inversión pública no ha sido una prioridad real para esta administración”, expuso el PLD durante una rueda de prensa encabezada por Ramón Pepín, secretario de Obras Públicas de esa entidad.

Dijo que no se trata de falta de recursos estatales, sino de ineficiencia, incapacidad de gestión y ausencia de planificación por parte de las autoridades.

“Miles de millones de pesos quedaron inmovilizados mientras el país reclama obras urgentes y servicios básicos de calidad. Este Gobierno ni siquiera es capaz de ejecutar el poco presupuesto que asigna”, expresó la organización política.

Señaló que, lejos de corregir esta situación, el Gobierno insiste en la misma política de disminuir la inversión. Como ejemplo, citó que para este 2026 se han presupuestado RD$215,285 millones en gasto de capital, lo que equivale a solo un 2.5 % del PIB.

Con esa práctica, asegura el PLD, las autoridades confirman que no existe un cambio de rumbo ni una visión clara de desarrollo para la República Dominicana.

“Es decir, se mantiene un nivel de inversión insuficiente que condena al país a la postergación de obras fundamentales y al deterioro progresivo de su infraestructura”, indicó el secretario de Obras Públicas del PLD al conversar con los medios de comunicación.

También hizo un llamado a las autoridades nacionales para que corrijan lo que definió como una distorsión en la gestión de los recursos públicos.

