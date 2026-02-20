PLD dice SNS debe dar explicaciones sobre 13,000 millones pesos gastados diálisis y nutrición

El titular de la Secretaría de Salud del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rafael González, señaló que el Servicio Nacional de Salud (SNS) debe ofrecer explicaciones sobre la distribución y ejecución de más de trece mil millones de pesos destinados a programas de diálisis peritoneal y nutrición parenteral en los últimos cinco años.

Gónzalez indicó que el debate generado en torno a estas contrataciones “no debió convertirse en un enfrentamiento”, sino en una oportunidad para mejorar la transparencia de datos esenciales sobre costo, cobertura e impacto de estos servicios en los hospitales públicos.

El titular de la Secretaria de Salud reiteró que el PLD “no cuestiona la necesidad de los programas de diálisis o nutrición, sino la modalidad reiterada de contratación y la concentración de decisiones”, recoge este viernes un comunicado del partido.

“El cuestionamiento es sencillo: ¿Cómo se distribuyeron esos recursos hospital por hospital?, ¿Cuántos pacientes fueron beneficiados?, ¿Cuál fue el costo per cápita?, ¿Cuál ha sido el impacto real?”, señaló en unas declaraciones recogidas en un comunicado difundido por el PLD.

Respecto a la diálisis, explicó que existen dos modalidades principales: hemodiálisis, que utiliza una máquina para filtrar la sangre varias veces por semana; y la diálisis peritoneal, que emplea el peritoneo del propio paciente como membrana filtrante mediante la aplicación de soluciones especiales.

Según el miembro del PLD la diálisis peritoneal representa aproximadamente entre un 25 % y 30 % de los casos a nivel nacional, y una parte significativa del servicio es suplida por el sector privado.

“Si se asignaron miles de millones, lo correcto es identificar cuánto recibió cada hospital y cuántos pacientes fueron tratados. Esa es la base del debate”, puntualizó.

Además, indicó que antes del año 2020 los hospitales tenían mayor autonomía para gestionar insumos, medicamentos y servicios especializados, incluyendo la nutrición parenteral.

A su juicio, , la centralización de estas funciones en el Servicio Nacional de Salud (SNS) ha significado un retroceso en el modelo de descentralización impulsado tras la Ley General de Salud.

Fuente: N Digital.