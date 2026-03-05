PLD: la “gran mayoría” de obras anunciadas por Abinader “no existen o están inconclusas”

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) señaló este jueves que la «gran mayoría» de las obras anunciadas por el presidente de la República, Luis Abinader, en su discurso de rendición de cuenta del pasado viernes, «no existen o están inconclusas».

Según el PLD, las direcciones provinciales y provinciales del partido, tras tener en mano el inventario del jefe de Estado, procedieron a verificar «las supuestas obras referidas por el mandatario lo que confirmó que la gran mayoría no existen o están inconclusas».

Según el partido, estas indagaciones confirman lo señalado por el titular de la Secretaría de Obras Públicas de la organización, Ramón Pepín, quien señaló que «existe una brecha considerable entre las 2,262 obras anunciadas y las 152 obras mencionadas en el discurso».

El dirigente del PLD en la provincia de Espaillat, Diloné Ovalles, aseguró, tras buscar las obras mencionadas por Abinader en su provincia, que «buena parte de las obras citadas en el discurso se inauguraron en la gestión del presidente Danilo Medina».

Por su parte, Eddy Toribio Marichal, joven dirigente de Montecristi, indicó que en su territorio «no se han localizado las 45 obras de impacto que dijo el presidente en su rendición de cuentas».

«Que se ordene una comisión desde el Palacio Nacional para ver si las encontramos, porque en Montecristi no están, y en Google tampoco aparecen», añadió.

En la misma línea, el dirigente del PLD en Barahona, Carlos García, solicitó a las autoridades gubernamentales publicar «el listado y la ubicación exacta de las 73 obras que, según Abinader, han sido construidas por su gestión en esta provincia».

«Los barahoneros tienen derecho a saber dónde están esas obras. Caminamos por los barrios, municipios y distritos municipales, y lo que vemos son proyectos paralizados o promesas incumplidas. Si el presidente dice que hay 73 obras terminadas, lo más transparente es que digan cuáles son y en qué punto geográfico están», expresó.

Al inicio de esta semana el PLD «desmintió» que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) haya construido 25 obras en San José de Ocoa, «como señaló el presidente de la República en el discurso».

De acuerdo con un análisis de la Secretaría de Obras Públicas del PLD sobre los datos ofrecidos en el discurso, «se evidencian inconsistencias, vacíos informativos y posibles contradicciones que merecen atención».

