PLD oficializará presidenciables este domingo bajo clima de controversia con Abel Martínez

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) celebrará el próximo domingo la primera reunión de este año de su Comité Central, con el propósito de unificar criterios sobre los aspirantes presidenciales de cara a los comicios de 2028.

El encuentro se desarrollará en medio del descontento de uno de los precandidatos y tras la renuncia de algunos dirigentes de la organización.

La organización se encamina así a lo que sería su evento político más importante desde las elecciones de 2024. Su máximo organismo oficializará en esa reunión a los aspirantes a la Presidencia que obtengan al menos un 33 % del respaldo de los miembros del Comité Central.

Sin embargo, el proceso no cuenta con el respaldo de todos los dirigentes que figuran entre los presidenciables.

Abel Martínez considera que el partido de la estrella amarilla estaría violando disposiciones establecidas en las leyes electorales y en la Constitución dominicana, por lo que decidió no participar en el evento.

Esta postura ha generado inquietud entre otros aspirantes a la nominación presidencial, mientras que sectores internos entienden que Martínez debería alinearse con las decisiones adoptadas por la alta dirigencia.

Además de Martínez, entre los aspirantes figuran Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, Charles Mariotti y el exministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo.

Ante el reto de definir su liderazgo presidencial y avanzar en la construcción del perfil del candidato, crecen las expectativas sobre los resultados que pueda arrojar la reunión de este domingo.

