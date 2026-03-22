PLD ve “insuficiente” los 1,000 millones de pesos de mitigación para fertilizantes

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) consideró este sábado que el fondo gubernamental de 1,000 millones de pesos para mitigar el alza de los fertilizantes constituye un paso positivo, pero resulta “insuficiente” para enfrentar la crisis de costos que afecta la producción nacional y que golpea directamente al productor dominicano.

La organización opositora propuso, en ese sentido, que el fondo alcance los 5,000 millones de pesos.

“Esta medida del Gobierno debe ampliarse para incluir pesticidas, herbicidas y maquinarias agrícolas, debido a que son insumos determinantes para garantizar niveles adecuados de productividad y evitar nuevas caídas en la oferta de alimentos”, afirmó la organización opositora a través de una nota.

El PLD afirmó que el país mantiene una alta dependencia de alimentos importados, que en 2025 alcanzaron los 5,594.5 millones de dólares, situación “preocupante” para la seguridad alimentaria y la estabilidad de precios.

“En consecuencia, esperamos que en los próximos días se anuncien nuevas partidas que amplíen y fortalezcan este apoyo al sector productivo”, indicó la formación.

La información advirtió que, aunque el Gobierno anunció estabilidad en los precios de los combustibles, estos representan en promedio el 16.1 % de los costos de producción de los 18 principales rubros agrícolas, por lo que se debe estar atento, ya que mantiene una presión considerable sobre la rentabilidad del sector.

“Si el gobierno respalda únicamente a los fertilizantes, los precios de los alimentos seguirán aumentando en el mercado local, encareciendo productos esenciales de la canasta básica como arroz, habichuelas, vegetales, carnes, leche, plátanos y yuca, entre otros, lo que afectará directamente el poder adquisitivo de las familias dominicanas”, refirió el PLD.

FUENTE: N DIGITAL