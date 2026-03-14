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PN investiga actuación de agente en Navarrete tras video viral

Carlos Eduardo Pol Send an email Hace 2 horas
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La Policía Nacional ha puesto en marcha una investigación formal en torno a la conducta de un agente en el municipio de Navarrete, Santiago, luego de que se viralizara un video en redes sociales que documenta una controvertida intervención junto a varios ciudadanos. La institución busca esclarecer los pormenores del evento y determinar si el comportamiento del uniformado se ajustó a los estándares éticos y operativos que rigen el cuerpo del orden.

El proceso investigativo ha quedado bajo la responsabilidad de la Inspectoría General y la Dirección de Asuntos Internos. Según informó la Dirección Regional Cibao Central, el caso fue remitido a estos organismos de control de manera inmediata tras la difusión de las imágenes, con el fin de evaluar la actuación policial y establecer las responsabilidades que pudieran derivar en sanciones disciplinarias o acciones legales, según lo contemplado en los reglamentos y protocolos internos.

Desde la Dirección General de la institución se ha enfatizado que este procedimiento se realizará de manera objetiva y en estricto cumplimiento de la normativa vigente. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la transparencia y el respeto a los derechos ciudadanos, asegurando que no se tolerarán actuaciones que se aparten de los procedimientos establecidos para garantizar el orden y la seguridad pública.

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