El controversial médico dominicano, Dr. Ernesto Fadul, se encuentra en el centro de una intensa disputa internacional. El conflicto estalló luego de que diversas entidades médicas de los Estados Unidos emitieran advertencias oficiales, asegurando que no autorizan los protocolos de Fadul para tratar el espectro autista. Según los organismos internacionales, los productos promovidos por el galeno-basados principalmente en aminoácidos no están aprobados científicamente para «curar» el autismo.

Ante estos señalamientos, el Dr. Fadul, de 77 años y con cinco décadas en la medicina, ha reaccionado con la vehemencia que lo caracteriza. El galeno afirma haber descubierto la «forma esencial» de sanar el autismo, una condición que la medicina convencional considera incurable. En sus declaraciones, enfatizó que su vasta experiencia es su mejor aval y que nunca ha recibido quejas de sus pacientes.

Fiel a su estilo frontal, el doctor envió un mensaje desafiante a sus detractores, advirtiendo que «por las buenas él es bueno, pero por las malas es peor». Esta postura ha dividido a la opinión pública entre quienes confían ciegamente en su trayectoria y aquellos que temen que se generen falsas expectativas sobre una condición tan compleja. Por consiguiente, el caso se mantiene como un choque directo entre la medicina tradicional regulada y la práctica independiente que desafía los estándares establecidos. Mientras el debate médico continúa, Fadul sostiene que su compromiso es con la salud de sus pacientes por encima de las regulaciones extranjeras.

