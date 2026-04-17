Pollo no debe venderse por encima de RD$70 la libra, advierten comerciantes

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El precio del pollo al detalle debería llegar a los consumidores a RD$70 la libra, advirtió el empresario del comercio Iván García, quien alertó que aquellos establecimientos que lo vendan por encima de ese monto estarían incurriendo en prácticas especulativas.

La declaración fue ofrecida por García en su condición de vocero de la Cámara Dominicana de Empresarios Comerciales (Cadeco), al tiempo que aseguró que actualmente existe suficiente inventario de productos básicos en el país, lo que garantiza estabilidad en los precios.

Abastecimiento garantizado

El dirigente comercial sostuvo que el comercio organizado, agrupado también en la Federación Dominicana de Comerciantes, cuenta con inventarios suficientes para suplir la demanda nacional de alimentos de consumo masivo.

“Tenemos que hacerle saber a todo el pueblo dominicano que hay suficiente abasto y que los precios se mantienen en los mismos niveles del año 2025, e incluso algunos han bajado, como el del pollo, que esta semana redujo 10 pesos en granja”, explicó.

En ese sentido, llamó a la población a no temer aumentos en productos esenciales como arroz, azúcar, habichuelas o papas, destacando que las condiciones actuales del mercado permiten mantener precios estables.

Acuerdos con el Gobierno y tema fiscal

Durante sus declaraciones, García también informó que el sector comercial ratificó un acuerdo alcanzado con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en relación con la contribución por residuos sólidos.

Según explicó, aunque los comercios deberán presentar su declaración jurada correspondiente al año fiscal 2025 antes del 30 de abril, el pago de esta contribución no será exigido hasta que se modifique la Ley 98-25, debido a que las tarifas actuales resultan “prácticamente impagables” para las mipymes.

Asimismo, indicó que aquellos empresarios que ya realizaron pagos por este concepto recibirán un crédito fiscal por parte de la DGII.

“Que nadie se preocupe porque no se van a generar ni recargos ni intereses, y se pueden realizar normalmente las certificaciones de impuestos al día”, aseguró.

Estabilidad del arroz

El vocero del comercio también destacó las medidas adoptadas por el Gobierno para respaldar la producción agrícola, especialmente el sector arrocero, el cual ha recibido financiamiento por RD$12,000 millones con tasas preferenciales.

A esto se suma el subsidio de RD$1,140 millones para fertilizantes, lo que, según explicó, garantiza la estabilidad de los precios en el campo y descarta aumentos en productos como el arroz.

“Es imposible que se produzcan incrementos en ese rubro, porque hay respaldo suficiente y condiciones favorables para la producción”, afirmó.

Alza en productos plásticos genera preocupación

No obstante, García advirtió sobre aumentos significativos en productos plásticos utilizados en el comercio, como envases desechables.

Detalló que algunos artículos han experimentado incrementos de hasta un 50 %, pasando de RD$800 a RD$1,200 por fardo, lo que calificó como “excesivo” y desproporcionado frente a la baja reciente en los precios internacionales del petróleo.

“Consideramos que es un abuso y que ese aumento debe revisarse, porque afecta directamente a los pequeños comercios y, en consecuencia, al consumidor final”, expresó.

El representante del sector comercio reiteró que, pese a la volatilidad del mercado internacional, en República Dominicana existen condiciones para mantener la estabilidad de precios en los productos básicos.

En ese sentido, instó a la población a confiar en el abastecimiento local y a denunciar posibles prácticas especulativas en los precios, especialmente en alimentos de alta demanda como el pollo.

Fuente: El Día