¿Por cuál candidato votarás en las elecciones presidenciales que se celebrarán este 19 de mayo 2024?

Los nueve candidatos que disputarán la presidencia en elecciones 2024

SANTO DOMINGO.-La boleta electoral en el nivel presidencial para las elecciones del 2024, tendrá al menos nueve candidatos presidenciales.

Una cantidad superior a la de las elecciones del 2020 cuando se presentaron seis candidatos y las del 2016 que tuvo ocho.

Además de Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez y Miguel Vargas Maldonado, algunos partidos emergentes optaron por independizarse de las estructuras grandes o las tradicionales.

Los emergentes

El Partido Patria Para Todos proclamó a Fulgencio Severino como su candidato presidencial. Severino es médico de profesión y, actualmente, jefe de Cardiología del Hospital Salvador B. Gautier.

Es una persona reconocida en el área de la salud.

Un parte de prensa indica que Severino “ha dedicado parte de su vida, a la defensa de los intereses de los humildes, considera que uno de los problemas que afecta a los dominicanos es la desigualdad que existe en la sociedad ”.

Al igual que Patria Para Todos, el Partido Opción Democrática proclamó, a su candidato presidencial.

Se trata de la joven Virginia Antares, quien aseguró que la organización cuenta con el único proyecto político verdaderamente transformador para el país, con visión de futuro, de nación y sentido histórico. “A la administración del Estado no se puede ir a lucrarse, ni ha hacer negocios, ni ha querer privatizarlo todo. No se puede ir al Estado si no se cree en el rol del Estado”, dijo Antares.

Otro de los proclamados fue Roque Espaillat por el Partido Socialista Cristiano.

Llevará como compañera de boleta a la activista social Yadira Marte.

Con anterioridad

Previamente, había sido escogida como candidata presidencial del Frente Amplio, María Teresa Cabrera.

Cabrera, es una destaca de activista social y política que llegó a ocupar la Presidencia de la Asociación Dominicana de Profesores.

Está respaldada además por una coalición de organizaciones de izquierda.

A su vez, el Partido Generación de Servidores, se quedó con Carlos Peña como su candidato presidencial. En un acto realizado el pasado domingo, Peña retomó el discurso duro que le caracteriza en contra de “la élite política y empresarial que ha gobernado el país en los últimos treinta años”.

Alianza País

En el caso de Alianza País, el diputado Pedro Martínez reportó a EL DÍA que la Comisión Política otorgó plenos poderes a su dirección para concertar alianzas.

Otra fuente de la misma organización aseguró que la posibilidad de que Guillermo Moreno se presente como candidato presidencial sigue latente aunque dependerá de la concertación de alianzas.

Sin éxito

A diferencia de otros países de la región, los candidatos emergentes en la República Dominicana no suelen tener buenos resultados electorales.

De su lado, subsisten las quejas en contra de la JCE y de los partidos tradicionales. A estos últimos, acusan de hurtarles votos en las mesas electorales en las que no pueden presentar delegados.

Reservas secretas

Ayer, venció el plazo legal para que las organizaciones políticas escogieran a sus candidatos a cargos de elección popular mediante la modalidad de encuestas, convenciones de dirigentes y delegados.

A ese listado, deberá añadírsele las candidaturas que fueron reservadas por los partidos políticos.

Las reservas son utilizadas para completar las cuotas; para los pactos de alianzas y en otros casos, son asumidas por la dirección de los partidos.

El delegado político del Frente Amplio, Juan Martínez, explicó que los partidos no han dado a conocer las reservas porque su matriculación en el registro de la JCE, se realiza el mismo día en que se presentan las candidaturas que resultaron de las asambleas y encuestas.

Reunión

—1— Pleno JCE

La JCE se reunirá con los delegados de los partidos el jueves dos de noviembre.

—2— Plan

Ajustar con los partidos plan de presentación de candidaturas en las juntas municipales así como las solicitudes de pactos de alianzas y coaliciones.

Lista de candidatos se completa en noviembre

Fechas. El próximo diez de noviembre, vence el plazo para el depósito ante la JCE de los pactos de alianza y algunas de las candidaturas reservadas aparecerán en dicho listado.

El resto, se presentará con el depósito final de la lista de candidatos que deberá ocurrir a más tardar el día doce de noviembre, a no ser que la JCE en consulta con los partidos políticos, modifique por uno o más días dicha fecha.

La JCE habilitó en su plataforma un formulario de registro para que los partidos puedan procesar a todos sus candidatos. Los principales candidatos del DN siguen siendo desconocidos para la población.

Fuente: El Día