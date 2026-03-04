“¡Por fin soy dominicano!” Manny Machado recibe su cédula de la Junta Central Electoral

SANTO DOMINGO. La Junta Central Electoral (JCE) entregó hoy su cédula de identidad dominicana al pelotero Manny Machado. Machado, nacido en Estados Unidos pero de padres dominicanos, expresó emocionado: “¡Por fin soy dominicano!”. Además, reiteró su orgullo patrio al subrayar que “la sangre mía es dominicana”, señalando que siempre ha deseado representar al país en competencias internacionales.

En el mismo acto, el receptor Austin Wells completó también su trámite de nacionalización y recibió su cédula dominicana. Wells, originario de Estados Unidos pero con madre dominicana, ha sido señalado recientemente como receptor titular de la selección nacional. Su familia destaca que Wells “habla perfecto español y lleva con orgullo la nacionalidad dominicana”, reflejando el vínculo del jugador con sus raíces caribeñas desde la infancia.

Con estas incorporaciones, ambos peloteros forman parte oficialmente del equipo nacional de béisbol de la República Dominicana. La selección dominicana jugará hoy su segundo partido de exhibición en el Estadio Quisqueya Juan Marichal contra los Detroit Tigers, como parte de su preparación para el torneo. Posteriormente, el equipo viajará a Miami, donde el viernes iniciará su participación en la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol. Además en su redes la entidad compartió imágenes que otro jugadores del equipo también hicieron el proceso de cambio de cédula.

La entrega de los documentos se enmarca en la implementación de la nueva cédula de identidad dominicana, un proyecto de Estado recientemente lanzado por la JCE. Según las autoridades electorales, este proceso de renovación es “orientado al fortalecimiento de la identidad nacional”. Así, la extensión del nuevo documento a deportistas de origen dominicano simboliza la ampliación del sistema de identificación a todos los ciudadanos con derechos al mismo, incluidas las personas de ascendencia dominicana.

Fuente: De Ultimo Minuto