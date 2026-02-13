Actualidad

¿Por qué celebramos el 14 de febrero? El verdadero origen de San Valentín

Lo que comenzó como un acto de rebeldía por amor se transformó en una celebración global de la amistad y el cariño.

Vidal Sepulveda Send an email Hace 12 minutos
12 Se lee en 1 minuto

El Día de San Valentín, que se celebra cada 14 de febrero, tiene sus raíces en la historia de un sacerdote del siglo III que desafió al emperador Claudio II, quien había prohibido el matrimonio para los jóvenes soldados al considerar que los solteros eran mejores guerreros.

Valentín, fiel a sus convicciones, unía en matrimonio a las parejas en secreto, desafiando el amor hasta que fue descubierto y ejecutado el 14 de febrero del año 270.

Con el tiempo, la Iglesia Católica lo reconoció como mártir y la fecha quedó vinculada al amor y la entrega sincera entre las personas, transformándose en la celebración que conocemos hoy.

Fuente: AN7

Deja tu comentario

Vidal Sepulveda Send an email Hace 12 minutos
12 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Fray Arístides dice gobierno dominicano debe investigar caso de la DEA, «porque no fue en Alaska»

Hace 9 minutos

Estiman millones las pérdidas en fuego de local de L&R Comercial y Banco Ademi en Villa Mella

Hace 2 horas

Regidor Yhan Carlos Ortiz denuncia supuesto atropello contra haitianos

Hace 2 horas

COPARDOM llama a un debate técnico sobre la reducción de la jornada laboral

Hace 6 horas
Botón volver arriba