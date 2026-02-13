¿Por qué celebramos el 14 de febrero? El verdadero origen de San Valentín

El Día de San Valentín, que se celebra cada 14 de febrero, tiene sus raíces en la historia de un sacerdote del siglo III que desafió al emperador Claudio II, quien había prohibido el matrimonio para los jóvenes soldados al considerar que los solteros eran mejores guerreros.

Valentín, fiel a sus convicciones, unía en matrimonio a las parejas en secreto, desafiando el amor hasta que fue descubierto y ejecutado el 14 de febrero del año 270.

Con el tiempo, la Iglesia Católica lo reconoció como mártir y la fecha quedó vinculada al amor y la entrega sincera entre las personas, transformándose en la celebración que conocemos hoy.

Fuente: AN7