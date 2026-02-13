Nacionales

¿Por qué piden un año sabático para profesores con su sueldo normal?

La iniciativa plantea otorgar una licencia remunerada de un año, con disfrute íntegro de salario y sin pérdida de derechos laborales, de carrera ni de seguridad social.-

Vidal Sepulveda Send an email Hace 39 minutos
20 Se lee en 1 minuto

La Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte (CMJPD) depositó ante el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, una propuesta de ordenanza que establece el Año Sabático para el personal docente y técnico del Ministerio de Educación (MINERD).

La iniciativa plantea otorgar una licencia remunerada de un año, con disfrute íntegro de salario y sin pérdida de derechos laborales, de carrera ni de seguridad social, por cada diez años continuos de servicio efectivo.

Según explicó la comisión, la propuesta responde a las altas cargas laborales, el estrés sostenido y la presión emocional que enfrenta el personal educativo, factores que, afirman, impactan tanto la salud mental de los docentes como la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.

El proyecto define el Año Sabático como un período destinado a la investigación educativa, formación académica, sistematización de experiencias pedagógicas, producción intelectual o recuperación personal y profesional, con el objetivo de fortalecer la calidad del sistema educativo nacional.

La implementación sería progresiva y estaría sujeta a planificación académica y disponibilidad presupuestaria. Además, contempla la creación de una comisión técnica interinstitucional encargada de reglamentar el programa, evaluar solicitudes y dar seguimiento a los resultados.

La comisión de la CMJPD estuvo encabezada por Menegildo De La Rosa, presidente de la organización, e integrada por Miguel Ángel Fernández y Miguelina Estévez, vicepresidentes; María Teresa Cabrera, ex presidenta de la CMJPD, Rafael Félix, secretario general; Clemente Peguero, secretario de organización; así como Mario Acevedo y Anyelina Familia, miembros del Secretariado Ejecutivo.

La corriente magisterial valoró la receptividad del ministro y sostuvo que la propuesta no representa un privilegio, sino una inversión en el desarrollo profesional del magisterio y en la mejora de la educación pública.

Fuente: El Dia Digital

Deja tu comentario

Vidal Sepulveda Send an email Hace 39 minutos
20 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Tren eléctrico circula en la UASD para el desplazamiento interno de los estudiantes

Hace 1 hora

Filtran base de datos de ciudadanos dominicanos con más de 6.1 millones de registros y 4.1 millones de fotos

Hace 2 horas

Gabinete de Salud se reúne con gremios de enfermería para abordar demandas del sector

Hace 3 horas

Guido Gómez Mazara plantea nueva ley para regular contenidos de “culto a la indecencia” en la radio

Hace 6 horas
Botón volver arriba