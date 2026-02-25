PRD respalda mensaje del Episcopado y llama a renovar la ética pública

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) expresó este miércoles su firme respaldo al mensaje emitido por la Conferencia del Episcopado Dominicano con motivo del 182 aniversario de la Independencia Nacional, en el que los obispos advierten sobre las amenazas que enfrenta el país y llaman a renovar la ética del deber para preservar la convivencia nacional.

El presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, manifestó a través de un comunicado que la organización respalda “con firmeza y espíritu crítico” la advertencia de la Iglesia Católica, especialmente en lo relativo a la creciente ola de corrupción, el avance del microtráfico y la crisis de valores que, según indicó, impacta la desintegración familiar.

“El mensaje pastoral constituye un llamado de atención oportuno en el marco de nuestra Independencia Nacional. Nos recuerda que la construcción de una patria justa y solidaria exige ética pública, responsabilidad institucional y compromiso moral de todos los sectores”, expresó Vargas Maldonado.

En su mensaje titulado “República Dominicana: un pueblo sostenido en la esperanza. La ética del deber”, los obispos exhortan a fortalecer el respeto a las leyes, combatir la impunidad y asumir con responsabilidad los desafíos sociales que afectan la estabilidad de la familia y la cohesión comunitaria, planteando además la necesidad de renovar la esperanza desde una conducta ética orientada al bien común.

El PRD consideró que estas reflexiones coinciden con la preocupación de diversos sectores nacionales ante lo que calificó como un “ostensible descuido e indiferencia de las autoridades” frente a problemáticas que, a su juicio, deterioran la calidad de vida y debilitan la confianza ciudadana en las instituciones.

“Cuando la Iglesia llama a actuar con ética y responsabilidad, está apelando a la conciencia nacional. Ese llamado no puede ser ignorado por quienes tienen la obligación constitucional de gobernar con transparencia y firmeza”, sostuvo el dirigente político.

La organización reiteró su compromiso con la defensa de los valores democráticos, la transparencia en la gestión pública y la adopción de políticas integrales que enfrenten de manera efectiva la corrupción, el microtráfico y la crisis social que impacta a las familias dominicanas.

Finalmente, el PRD afirmó que la conmemoración de la Independencia debe servir como espacio de reflexión sobre el rumbo del país y como oportunidad para renovar el compromiso colectivo con una República basada en la ética, la justicia y el respeto a la dignidad humana.

Fuente: Panorama