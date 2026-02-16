“Prefiero una de 60 que una de 30”: Frank Perozo entra al debate y Milagros Germán reacciona “Mi novio”

Santo Domingo. – El intercambio público generado por las opiniones de Tania Báez y Luisín Jiménez sobre las relaciones en la madurez continúa sumando voces del mundo del entretenimiento. En esta ocasión, el actor y director Frank Perozo se pronunció en redes sociales con un mensaje que rápidamente captó la atención.

A través de una historia publicada en Instagram, Perozo escribió: “Prefiero una de 60 que una de 30”, firmando la frase como “el soltero dominicano”.

Reacción inmediata en redes

La publicación no pasó desapercibida. Poco después, la comunicadora Milagros Germán compartió la historia del actor y añadió una breve respuesta que generó comentarios entre los usuarios: “Mi novio”.

El intercambio fue interpretado por seguidores como un gesto de complicidad y humor, en medio de la discusión pública que ha dominado las plataformas digitales durante los últimos días.

Debate sigue creciendo

La controversia surgió tras declaraciones de Jiménez sobre las expectativas sentimentales de las mujeres mayores, lo que provocó respuestas de múltiples figuras públicas.

Entre quienes han opinado se encuentran Zoila Luna, Miralba Ruiz, Nuria Piera y Mariasela Álvarez, quienes han abordado el tema desde distintas perspectivas.

El asunto se ha convertido en tendencia nacional, impulsando conversaciones sobre edad, relaciones, expectativas sociales y el rol de la mujer en la etapa madura.

Fuente: EYR.