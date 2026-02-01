Presidente Abinader designa nuevo rector del ITLA mediante Decreto 65-26

Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, designó al ingeniero Jimmy Rosario Bernard como nuevo rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), mediante el Decreto núm. 65-26 emitido el 31 de enero de 2026. La disposición fue adoptada en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 128 de la Constitución y la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, y ordena su notificación a las instituciones correspondientes para fines de conocimiento y ejecución.

Con esta designación, el ITLA pasa a ser dirigido por un profesional con más de 25 años de experiencia liderando procesos de transformación digital en los ámbitos gubernamental, académico y empresarial. Rosario Bernard cuenta con estudios de doctorado en Ingeniería Informática y ha desempeñado funciones estratégicas en la modernización tecnológica del Estado, incluyendo su labor como director general de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Ministerio Administrativo de la Presidencia, director general de TIC del Ministerio de Educación y director general de Tecnología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Durante su trayectoria, ha coordinado proyectos de alto impacto vinculados a la digitalización de servicios públicos, la educación virtual, la ciberseguridad y la innovación tecnológica, además de gestionar alianzas de cooperación con importantes actores internacionales del sector. Su experiencia incluye la dirección de equipos multidisciplinarios de gran escala y la optimización de inversiones públicas en tecnología, así como aportes al diseño de políticas nacionales en materia de agenda digital y gobernanza tecnológica.

En el ámbito académico, el nuevo rector ha ejercido la docencia universitaria por más de dos décadas y ha ocupado cargos directivos en instituciones de educación superior públicas y privadas. De manera particular, conoce de primera mano la dinámica del ITLA, donde anteriormente se desempeñó en áreas clave como bienestar estudiantil, calidad académica e investigación, contribuyendo al fortalecimiento institucional y a la consolidación de una visión educativa centrada en la innovación, la inclusión y la excelencia académica.

Esta designación se enmarca dentro del proceso de cambios y fortalecimiento del tren gubernamental impulsado por el Poder Ejecutivo, orientado a elevar la calidad de la gestión pública y a consolidar instituciones más eficientes, modernas y alineadas con los desafíos del desarrollo nacional. Con esta decisión, el Gobierno reafirma su apuesta por profesionales altamente preparados, con probada capacidad técnica y visión estratégica, para conducir entidades clave del Estado y garantizar resultados sostenibles en beneficio de la ciudadanía.

Fuente: Presidencia de la República Dominicana.