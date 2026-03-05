Nacionales

Presidente Abinader entrega 444 títulos en Hato Nuevo II; dice que llegarán hasta 25 mil

Jefry Sanchez Send an email Hace 27 minutos
14 Se lee en 1 minuto

Por:- Rosa Batista-  El presidente Luis Abinader, encabezó este jueves la entrega de 444 títulos de propiedad, en Hato Nuevo II, en Santo Domingo Oeste.

Durante el acto, el mandatario afirmó que la presidencia tiene un plan de desarrollo para la zona de Los Alcarrizos, con una posibilidad de entregar más de 25 mil certificados de propiedad.

En la actividad fue destacado que la cantidad de tierra entregada consta de Más de 200 mil metros cuadrados.

Fuente: N Digital

Deja tu comentario

Jefry Sanchez Send an email Hace 27 minutos
14 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Proyecto que elimina candidaturas independientes evita desequilibrio en el sistema político, afirman legisladores

Hace 1 hora

Presidente recibe al destacado estudiante Hensel Aquino, alias “Pico de Oro”

Hace 1 hora

Conflicto en Medio Oriente no impactaría de inmediato el costo de la energía en RD, asegura Joel Santos

Hace 2 horas

Con arma en mano mujer protagoniza discusión en vía pública

Hace 4 horas
Botón volver arriba