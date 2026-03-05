Presidente Abinader entrega 444 títulos en Hato Nuevo II; dice que llegarán hasta 25 mil

Por:- Rosa Batista- El presidente Luis Abinader, encabezó este jueves la entrega de 444 títulos de propiedad, en Hato Nuevo II, en Santo Domingo Oeste.

Durante el acto, el mandatario afirmó que la presidencia tiene un plan de desarrollo para la zona de Los Alcarrizos, con una posibilidad de entregar más de 25 mil certificados de propiedad.

En la actividad fue destacado que la cantidad de tierra entregada consta de Más de 200 mil metros cuadrados.

Fuente: N Digital