Presidente CARD pide revisar abusos sexuales a parejas, penas para corruptos, delito de opinión y tema de iglesias en CP

Santo Domingo.– El presidente del Colegio de Abogados (CARD), Trajano Vidal Potentini, expresó que en el Código Penal que se debate actualmente en el Congreso Nacional deben revisarse y aclarar los temas de abusos sexuales a parejas, penas para corruptos, delito de opinión y el tema de iglesias.

Vidal Potentini opinó, durante una entrevista realizada en el programa La Mañana Con Dary, que el tema de la corrupción en el Código no debe supeditarse a 20 años, sino que debe ser imprescriptible.

Asimismo, entiende que debe despenalizarse el delito de opinión, a raíz del papel fundamental que juegan los medios para luchar contra la corrupción.

No obstante, ponderó que: “Se asimila, se entiende que a nivel de redes sociales, se pueden tener leyes que vayan en consonancia con el delito electrónico y pueda ser considerado en una ley especial”.

Otro de los temas observados por el CARD, fue el de la ambigüedad de los abusos sexuales y las relaciones de pareja.

“Hay muchos temas que aclarar, porque tú no puedes dar pie a que un hogar sea un escenario de lucha, por eso no podemos pensar en proteger la mujer o proteger el hombre, sino proteger la familia”, puntualizó el jurista.

Ponderó que en algún momento las autoridades tendrán que evaluar que en lugar de la existencia de un Ministerio de la Mujer exista un Ministerio de la Familia, para mantener un enfoque integral.

Llamó a que no se excluyan del ámbito de la responsabilidad penal, como persona moral, a las iglesias, debido a que entiende que no se pueden equiparar al entorno estatal con la iglesia, porque las iglesias ya carecen de la institucionalidad que antes poseían.

“Imagínate la iglesia del pastor de Higüey, que ya ven ustedes lo que está pasando… y de otras tantas, como la de Los Alcarrizos; es difícil de que tú me vayas a hablar de que no tienen esas instituciones como tal en ese marco de ambigüedad que no tienen esa certidumbre, y yo entiendo que eso hay que sacarlo”, explicó.

Expresó que estarán llevando una Ley de Referéndum Consultivo para que el pueblo pueda decidir sobre el tema de las tres causales, que despenalizarían el aborto.

Estableció que el CARD conformó una Comisión para el estudio del proyecto de Ley de Código Penal que se debate actualmente en el Congreso Nacional.

La comisión está compuesta por: Francisco Manzano, José Miguel Minier, Luis Fontanés y otros juristas entendidos en la materia.

Función del Procurador

El presidente del CARD catalogó como una “cenicienta” al Ministerio Público y por ende debe dignificarse.

Resaltó que las reformas deben iniciar para eliminar la incertidumbre del Ministerio Público en cuanto al sistema de pensiones.

“Un Ministerio Público se muere ahí sin irse del cargo, 60 y 70 años, porque si van a una pensión es una condena porque no le va a alcanzar ni siquiera para una pastilla, en comparación con todas las altas cortes que tienen pensiones privilegiadas”, detalló el jurista.

Se mostró de acuerdo en que la Procuraduría debe ser excluida del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), porque comprende “no se corresponde con la carga eminentemente política que tiene ese Consejo”.

Indicó que sí debería ser parte del CNM algún miembro del Tribunal Constitucional, pero no cree que deba estar incluido el Defensor del Pueblo.

Presidencia del CARD

Potentini espera que fluyan las entregas de los locales y se le otorguen las garantías de parte del Estado de que pueda ejercer la presidencia del gremio, tras el Tribunal Constitucional (TC) revocar la sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) que dejaba sin efecto su proclamación.

Destacó que de no realizarse ese proceso se estaría presenciando la “quiebra del estado de derecho y de la institucionalidad”, a raíz de esta sentencia constitucional.

Señaló que el TC solo revocó la sentencia del TSE debido a que el tema siempre se debió tratar en el Tribunal Superior Administrativo (TSA).

“Lo dijimos desde el principio, no tiene que ver nada, fue un yerro del TSE… y cuando esto se va al TSA, algunos plantean que todavía no hay una decisión definitiva… no, no, no, es que un acto administrativo como el tomado por la Comisión Nacional Electoral emergerá con todo su fundamento”, aseguró Potentini.

El presidente del CARD ofreció estas declaraciones durante el programa La Mañana Con Dary

Fuente: El Pregonero