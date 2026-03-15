Presidente de Cuba advierte que habrá consecuencias para quienes protestaron por apagones

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió que no habrá impunidad para las personas que protagonizaron protestas y actos de vandalismo en medio del malestar generado por los prolongados apagones que afectan al país.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario reconoció que es comprensible el descontento de la población debido a las interrupciones eléctricas, las cuales atribuyó al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos y que, según afirmó, se ha recrudecido en los últimos meses.

Díaz-Canel señaló que las quejas y reclamos de la ciudadanía son legítimos, siempre que se realicen con civismo y respeto al orden público. Sin embargo, advirtió que las autoridades no permitirán acciones violentas ni actos de vandalismo que afecten la tranquilidad ciudadana o la seguridad de las instituciones.

“Para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad”, expresó el mandatario, al reiterar que el gobierno tomará medidas contra quienes participen en disturbios.

En los últimos días se han reportado manifestaciones en algunas localidades de la isla, impulsadas por el malestar de la población ante los constantes cortes de electricidad y la difícil situación económica que atraviesa el país.