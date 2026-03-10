Presidente del Senado en favor de eliminar candidaturas independientes; partidos minoritarios en desacuerdo

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, advirtió que la implementación de candidaturas independientes podría hacer el proceso electoral difícil de administrar por su complejidad operativa.

Por ello, llamó a respetar lo establecido en el Artículo 216 de la Constitución de la República Dominicana, que regula el sistema de partidos en el país.

No obstante, representantes de partidos minoritarios defendieron la posibilidad de las candidaturas independientes, aunque coincidieron en que estas deben ser debidamente reguladas y sin otorgar ventajas sobre los partidos políticos.

Entre ellos se pronunciaron José Horacio Rodríguez, del partido Opción Democrática, así como Ciprián Reyes, quienes consideraron necesario establecer reglas claras para esta figura.

El debate resurgió luego de que la Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobara en primera lectura un proyecto de ley que busca eliminar la figura de las candidaturas independientes de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, específicamente en sus artículos 156, 157 y 158.

Fuente: Panorama