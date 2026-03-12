Presidente del Senado: JCE no está preparada para manejar candidaturas independientes

Santo Domingo.– El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó que la Junta Central Electoral (JCE) no está en capacidad de manejar un proceso electoral con candidaturas independientes, al advertir que una apertura sin controles podría generar dificultades logísticas y afectar la estabilidad del sistema democrático.

El legislador sostuvo que permitir que cualquier ciudadano se inscriba con solo presentar su cédula o con el respaldo de una asociación implicaría para el órgano electoral administrar miles de postulaciones, lo que a su juicio representaría un desafío que actualmente la institución no está preparada para enfrentar.

De los Santos recordó como antecedente lo ocurrido durante las elecciones municipales de 2020, cuando se intentó implementar simultáneamente el voto electrónico y el voto manual, proceso que terminó siendo suspendido a nivel nacional al mediodía de la jornada electoral tras fallas en el sistema.

El presidente del Senado señaló que la legislación electoral establecía que una suspensión solo podía aplicarse en lugares específicos donde se presentaran dificultades, pero finalmente la decisión se tomó de manera general tras consultas entre líderes políticos.

A partir de esa experiencia, advirtió que un escenario con múltiples candidaturas independientes podría generar una situación aún más compleja para la administración electoral.

“El objetivo es proteger la democracia y los avances que ha logrado el país”, expresó el legislador, al tiempo que defendió el rol de los partidos políticos en el fortalecimiento del sistema democrático dominicano.

Aunque reconoció que las organizaciones políticas tienen debilidades y retos que deben corregirse, insistió en que han sido fundamentales para consolidar la democracia en la República Dominicana.

El pronunciamiento del presidente del Senado se produce en momentos en que la Cámara Alta aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que elimina la figura de las candidaturas independientes del sistema electoral. La iniciativa establece que las postulaciones a cargos de elección popular deberán realizarse únicamente a través de partidos, agrupaciones o movimientos políticos reconocidos por la Junta Central Electoral (JCE).

Fuente: De Ultimo Minuto