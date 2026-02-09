PRM investigará escándalo de supuesto descuentos salariales en el FEDA

La cúpula del Partido Revolucionario Moderno (PRM) rechazó hoy la práctica de los descuentos salariales que se les pudieran estar realizando a empleados públicos, esto tras el más reciente escándalo en el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), que dirige Hecmilio Galván.

Tanto la secretaria general del PRM, Carolina Mejía, así como el ministro administrativo de la Presidencia Andrés Bautista y otros altos dirigentes de esa organización, manifestaron que el PRM se reunirá mañana para tocar la denuncia hecha en un programa de investigación periodística, dónde revela que el director del FEDA, Hecmilio Galván realizaba descuentos obligatorios del salario a los empleados de esa entidad para fines políticos.

Asimismo, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, rechazó la postura del Diputado Jorge Frías, quien manifestó que los empleados desearan los descuentos, si pierden las elecciones por denunciar está práctica a los medios de comunicación.

Sobre el tema el miembro del Comité Político del PLD, Elías Cornelio, condenó la acción y solicitó sanciones.

Se recuerda que en el Instituto Tecnológico de Las Américas ITLA, se denunció que Rafael Félix ex director de esa entidad, realizaba supuestamente un esquema de descuentos a los empleados para ser aportados a un movimiento político, días después este fue destituido por el presidente Luis Abinader.

La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz, aseguró este lunes que investigarán las denuncias de actos de corrupción en el Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA), donde se realizaban supuestos cobros irregulares a empleados en esa institución pública.

Fuente: NT